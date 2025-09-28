Ο ΟΦΗ υποδέχεται την Κηφισιά στο «Παγκρήτιο». Οι δύο ομάδες αναζητούν τη νίκη στο ματς για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

ΟΦΗ – Κηφισιά 0-1 (Cosmote Sport 2)

Γκολ: 39′ Παντελίδης

Κίτρινες κάρτες: Νους – Πόμπο, Αντονίσε

Κόκκινες κάρτες: 43′ Σενγκέλια

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Σενγκέλια, Νέιρα, Σαλσίδο.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Σόουζα, Ποκόρνι, Χουχούμης, Ντίας, Πέρεθ, Παντελίδης, Πόμπο, Αντονίσε, Τεττέη.

 

 

