Ο ΟΦΗ υποδέχεται την Κηφισιά στο «Παγκρήτιο». Οι δύο ομάδες αναζητούν τη νίκη στο ματς για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
ΟΦΗ – Κηφισιά 0-1 (Cosmote Sport 2)
Γκολ: 39′ Παντελίδης
Κίτρινες κάρτες: Νους – Πόμπο, Αντονίσε
Κόκκινες κάρτες: 43′ Σενγκέλια
ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Σενγκέλια, Νέιρα, Σαλσίδο.
Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Σόουζα, Ποκόρνι, Χουχούμης, Ντίας, Πέρεθ, Παντελίδης, Πόμπο, Αντονίσε, Τεττέη.