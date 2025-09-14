Ο ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ κοντράρονται στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Οι δύο ομάδες αναζητούν τη νίκη στην ουδέτερη έδρα, στο ματς με το οποίο ολοκληρώνεται η 3η αγωνιστική της Super League.
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 0-0 (Cosmote Sport 1)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλοε, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Θεοδοσουλάκης, Νους, Φούντας, Σενγκέλια.
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Πέλκας, και Γιακουμάκης.