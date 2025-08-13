Στο κέντρο της άμυνάς του ενισχύθηκε ο ΟΦΗ, καθώς την Τετάρτη οι Κρητικοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κρέσιμιρ Κριζμάνιτς.

Ο 25χρονος Κροάτης στόπερ υπέγραψε με τους «μελανόλευκους» συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο νεαρός αμυντικός πέρυσι είχε μια γεμάτη σεζόν με την Γκόριτσα ως βασικός, μετρώντας συνολικά 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την απόκτηση του Κροάτη κεντρικού αμυντικού, Kresimir Krizmanic, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με την ομάδα μας.

Ο 25χρονος (γενν. 3/7/2000) ποδοσφαιριστής, έχει χριστεί διεθνής με τις ομάδες U20 και U21 της χώρας του. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής της HNK Gorica, ομάδα με την οποία πραγματοποίησε “γεμάτες” από συμμετοχές σεζόν, αφού τα τελευταία χρόνια έχει αγωνιστεί σε σχεδόν 160 αγώνες στην Κροατία.

Kresimir, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!