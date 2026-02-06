Με τη φανέλα του ΟΦΗ θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής ο Νίκος Αθανασίου.

Μετά το τέλος της θητείας του στη Ρίο Άβε ο Έλληνας αριστερός μπακ επέστρεψε στον Ολυμπιακό, ωστόσο δεν έμεινε για πολύ στους πρωταθλητές.

Κι αυτό γιατί οι Πειραιώτες ήρθαν σε συμφωνία με τον ΟΦΗ για τον δανεισμό του έμπειρου ακραίου οπισθοφύλακα μέχρι το τέλος της σεζόν, ο οποίος επισημοποίηθηκε το βράδυ της Παρασκευής από τους Κρητικούς.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Νίκου Αθανασίου, με την μορφή δανεισμού από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, ως τον Ιούνιο του 2026.

Ο 24χρονος αμυντικός (γενν. 16/3/2001, Αθήνα), διεθνής με τις «μικρές» εθνικές ομάδες (Κ18, Κ21), προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Ατρόμητου, έχοντας αγωνιστεί με την ομάδα του Περιστερίου σε 66 αναμετρήσεις πρωταθλήματος και κυπέλλου, με απολογισμό 5 γκολ και 8 ασίστς.

Τον Ιανουάριο του 2025 αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό και τον περασμένο Ιούλιο παραχωρήθηκε δανεικός στην Rio Ave, τα χρώματα της οποίας φόρεσε σε 18 αναμετρήσεις.

Νίκο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΦΗ.