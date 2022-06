Yπέγραψε στην Αϊντχόφεν ο Βάτερμαν

Στο ολλανδικό πρωτάθλημα επέστρεψε ο Μπόι Βάτερμαν.

Ο μέχρι πρότινος τερματοφύλακας του ΟΦΗ, έμεινε ελεύθερος από τους Κρητικούς και υπέγραψε στην Αϊντχόφεν, η οποία τη Δευτέρα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτησή του.

Αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του πολύπειρου γκολκίπερ στην PSV.

«Ο Μπόι έπαιξε πολύ τις τελευταίες σεζόν. Είναι σε φόρμα, γνωρίζει καλά τους νόμους του αθλητισμού και θα φέρει αρκετή εμπειρία στα αποδυτήρια» ανέφερε ο τεχνικός διευθυντής της Αιντχόφεν, Τζον Ντε Γιόνγκ, προσθέτοντας:

«Πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό για τους νεαρούς παίκτες μας. Επιπλέον, γνωρίζει πολύ καλά την Αϊντχόφεν λόγω της προηγούμενης παρουσίας του στον σύλλογο. Είμαστε χαρούμε για την επιστροφή του».

Back in 🔴⚪ as a man with a lot of experience.#TheBoyWay