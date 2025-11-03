Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) το παιχνίδι ανάμεσα στον Asteras AKTOR και τον ΟΦΗ, με το οποίο πέφτει η αυλαία της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι δύο ομάδες με μόλις τρεις βαθμούς βρίσκονται ισόβαθμες στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα και ως εκ τούτου η νίκη στο μεταξύ τους ματς είναι αυτοσκοπός.

Ντεμπούτο στον πάγκο των φιλοξενούμενων, που τιμωρήθηκαν με -3 λόγω της οφειλής στον Παπάζογλου (αν τον εξοφλήσουν θα τους επιστραφούν οι βαθμοί) κάνει στο σημερινό ματς ο Χρήστος Κόντης.

Στο 23ο λεπτό οι Αρκάδες άνοιξαν το σκορ με εκπληκτικό μακρινό σουτ του Τσίκο.

ΤΟ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΤΣΙΚΟ (1-0)

Asteras AKTOR-ΟΦΗ 1-0

Γκολ: 23′ Τσίκο (Asteras AKTOR)

Κίτρινες: Ανδρούτσος (ΟΦΗ), Νους (ΟΦΗ), Φούντας (ΟΦΗ)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Asteras AKTOR (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος – Άλχο, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά – Γιαμπλόνσκι, Τσίκο – Καλτσάς, Μπαρτόλο, Κετού – Μακέντα.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος – Μαρινάκης, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Αποστολάκης – Καραχάλιος, Ανδρούτσος – Σενγκέλια, Φούντας, Νους – Σαλσέδο

Διαιτητής: Πολυχρόνης Βοηθοί: Κωστάρας, Μπαλιάκας 4ος: Ανδριανός VAR: Τσακαλίδης, Κατοίκος