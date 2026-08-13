Τον ενθουσιασμό και την υπερηφάνειά του για το γεγονός ότι ο ΟΦΗ κατέκτησε για πρώτη φορά το Super Cup εξέφρασε ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου, Μιχάλης Μπούσης, μετά τη νίκη με 5-4 στα πέναλτι επί της ΑΕΚ στον τελικό, που διεξήχθη στο Παγκρήτιο.

Ο μεγαλομέτοχος των Κρητικών χαρακτήρισε ονειρικά όσα ζει ο ίδιος και οι «μελανόλευκοι» τους τελευταίους μήνες, στους οποίους έχουν πανηγυρίσει δύο τρόπαια, ενώ, μεταξύ άλλων, υποκλίθηκε στον Μάριο Ηλιόπουλο, για την κίνησή του να συγχαρεί την ομάδα του.

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