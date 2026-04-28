Σε πελάγη ευτυχία πλέον στον ΟΦΗ, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Κρητικοί επικράτησαν 3-2 του ΠΑΟΚ στην παράταση στο Πανθεσσαλικό και πανηγύρισαν τίτλο μετά από 39 ολόκληρα χρόνια.

Ο ισχυρός άνδρας των Κρητικών, Μιχάλης Μπούσης, με ανάρτηση του στα social media εξέφρασε την τεράστια χαρά, αλλά και τη συγκίνηση που νιώθει για το τεράστιο επίτευγμα που πέτυχε η ομάδα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μιχάλη Μπούση:

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για τους παίκτες, τους προπονητές και το επιτελείο μας. Κάναμε κάτι που θα μνημονεύεται για πάντα. Φέραμε χαρά και ευτυχία σε όλους τους οπαδούς μας, από όλο τον κόσμο.

Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τα συναισθήματά μου για όλους εσάς που βοήθησαν να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Από την πρώτη μέρα που ήρθα και ανέλαβα τον σύλλογο μας είχα όνειρα και φιλοδοξίες να πετύχω κάτι σπουδαίο και ξεχωριστό.

Είμαι για πάντα ευγνώμων και τιμημένος που με αποκαλούν πρόεδρό σας. ΠΑΜΕ ΟΦΗ ΟΦΗ ΟΦΗ».