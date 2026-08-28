Λίγο μετά την κλήρωση της League Phase του Europa League, ο Μιχάλης Μπούσης τόνισε, μεταξύ άλλων, πως για τον ΟΦΗ «ο ουρανός είναι το όριο» στη διοργάνωση, εκφράζοντας την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Βαγγέλη Μαρινάκη, σημειώνοντας πως η κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό έδειξε τον δρόμο στις ελληνικές ομάδες και απέδειξε ότι μπορούν να διακριθούν στην Ευρώπη.

Ο ισχυρός άνδρας του Κυπελλούχου Ελλάδας ευχήθηκε επίσης η κρητική ομάδα να κάνει περήφανο όλο το νησί με τις εμφανίσεις στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

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