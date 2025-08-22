Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, παρέθεσε δείπνο σε όλο το ποδοσφαιρικό και διοικητικό προσωπικό της ομάδας, σε εστιατόριο του Ηρακλείου στέλνοντας το μήνυμά του εν όψει της νέας αγωνιστικής σεζόν:

«Στο τέλος της περσινής χρονιάς, όταν παίξαμε στον τελικό Κυπέλλου, σας είχα πει ότι υπάρχουν στιγμές που τις αξιοποιούμε ώστε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και ποδοσφαιριστές. Να γινόμαστε καλύτεροι και να συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε και να ανεβαίνουμε επίπεδο.

Σ’ όλα τα χρόνια που βρίσκομαι εδώ, πιστεύω ότι εσείς είστε η πιο δυνατή ομάδα που είχαμε ποτέ. Δεν αναφέρομαι μόνο στις αγωνιστικές σας ικανότητες, αλλά και στο δέσιμο που έχετε ως “οικογένεια”, γιατί οι περισσότεροι είστε μαζί πάνω από έναν χρόνο.

Συνεπώς, οι προσδοκίες που έχω από εσάς είναι υψηλότερες απ’ ότι αυτές που είχα από τους ποδοσφαιριστές των προηγούμενων χρόνων στην έναρξη της σεζόν. Πιστεύω ότι διαθέτουμε ποιότητα όχι μόνο αγωνιστική αλλά και ως προσωπικότητες.

Είμαι ευγνώμων για το γεγονός ότι οι πιο …παλιοί που έχουμε στην ομάδα, συμβάλλουν στην καθοδήγηση των νέων και τους δείχνουν το δρόμο ώστε να φτάσουν σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο.

Εμένα δε με αφορά η ηλικία σας, αλλά το πόσο σκληρά δουλεύετε κι αυτό είναι που θα καθορίσει το πως και το πόσο καλά θα παίξετε. Σας εύχομαι καλή σεζόν, με υγεία και μακάρι να καταφέρουμε και φέτος να έχουμε ανάλογη πορεία με την περσινή! Καλή επιτυχία!».