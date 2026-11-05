Ο ΟΦΗ δίνει απόψε (22:00) ένα από τα πιο κρίσιμα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, αντιμετωπίζοντας τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο Stadionul Giulesti του Βουκουρεστίου, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι Κρητικοί μετρούν 3 βαθμούς μετά το 2-0 επί της Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα και τις ήττες από τη Ρεν (2-1) και τη Λεβερκούζεν (0-2) στο Παγκρήτιο. Ο Χρήστος Κόντης έχει υπογραμμίσει ότι σε αυτό το επίπεδο τα λάθη δεν συγχωρούνται, κι αυτό ζητά από τους παίκτες του και σήμερα. Η Χάποελ έχει μόλις έναν βαθμό και βρίσκεται στην 30ή θέση, χωρίς νίκη μετά από τρία παιχνίδια. Έρχεται, όμως, με φόρα από το πρωτάθλημα, όπου είναι τρίτη και μόλις ένα βαθμό πίσω από την κορυφή.

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