Με προπόνηση που έγινε το πρωί του Σαββάτου (31/10) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία εν όψει του παιχνιδιού με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (Κυριακή 1/11, 18:00, Magenta Sport 1 League), για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Εκτός αποστολής για την ομάδα του Χρήστου Κόντη έμειναν οι τραυματίες Νίκος Χριστογεώργος (θεραπεία), Άαρον-Λέγια Ισέκα (ατομικό πρόγραμμα) και Εμμανουήλ Χνάρης ενώ για λόγους τακτικής δεν ταξίδεψαν για την πρωτεύουσα της Αιτωλοακαρνανίας και οι Νίκος Μαρινάκης, Παύλος Καινουργιάκης, Λαγουδάκης και Φώτης Κουτσουπιάς.

Στην 23μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Αποστολάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.