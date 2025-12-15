Επιστρέφει στο Ηράκλειο ο Άαρον Ισέκα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενάμιση χρόνου με τον ΟΦΗ και θα ενισχύσει την κρητική ομάδα από τις αρχές του 2026.

Ο 28χρονος Βέλγος επιθετικός είχε φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2024, σημειώνοντας πέντε γκολ σε 16 συμμετοχές, πριν πάρει μεταγραφή στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, όπου πέρυσι είχε 22 συμμετοχές, αλλά τη φετινή περίοδο δεν έχει αγωνιστεί καθόλου.

Ο Ισέκα ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Άντερλεχτ, έχοντας και 19 αγώνες με την πρώτη ομάδα, ενώ στη συνέχεια έπαιξε στη Μαρσέιγ, τη Ζούλτε Βάρεγκεμ, την Τουλούζ, τη Μετς, την Μπάρνσλι, την Αντανασπόρ, την Τούζλασπορ και τη Χάποελ Χαντέρα.