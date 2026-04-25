Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας για πρώτη φορά μετά το 1987 μετά τη νίκη με 3-2 επί του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό. Με αυτό τον τρόπο εξασφάλισε την ευρωπαϊκή παρουσία για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, η οποία μάλιστα δεν θα είναι μία απλή συμμετοχή στα προκριματικά!

Η ομάδα της Κρήτης πήρε το «καλό» εισιτήριο του Europa League κι έτσι θα παίξει απευθείας στα play off. Αυτό σημαίνει ότι εξασφάλισε από απόψε την παρουσία του σε League Phase καθώς ακόμα και αν αποκλειστεί από το Europa League θα αγωνιστεί στον όμιλο του Conference League.

Μάλιστα, θα παίξει Ευρώπη φθινόπωρο και χειμώνα για πρώτη φορά από το 2000!

Τότε είχε αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου UEFA τη Σλάβια Πράγας. Στην Κρήτη είχε πάρει ισοπαλία 2-2, ενώ στην Τσεχία έχασε με 4-1.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη με τη νίκη της… χάλασε και τα play off 5-8, καθώς το μίνι πρωτάθλημα που είχε ως έπαθλο την έξοδο στην Ευρώπη, πλέον δεν έχει καμία αξία. Η Ελλάδα βγάζει πέντε ομάδες στην Ευρώπη και εκτός από την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, που θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας μέσω των play off 1-4, to άλλο εισιτήριο πήγε… Κρήτη.

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της σεζόν 2026/27

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

ΟΦΗ ως κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

Πέμπτος: –