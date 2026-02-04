Ο ΟΦΗ ανάρτησε βίντεο, στο οποίο ζητάει από τους οπάδους του να βρεθούν σήμερα (4/2) στο γήπεδο για να στηρίξουν την ομάδα τους στον ημιτελικό Κυπέλλου απέναντι στον Λεβαδειακό.

Η κρητική ομάδα έχει ραντεβού με την ιστορία καθώς αν καταφέρει να αποκλείσει τον Λεβαδειακό από τα ημιτελικά του Κυπέλλου Betsson θα βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον μεγάλο τελικό και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει εκ νέου το τρόπαιο, το οποίο έχει να κατακτήσει από το 1987.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr