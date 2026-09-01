Μια ιδιαίτερη αναγνώριση έλαβε ο ΟΦΗ για την ιστορική πρόκρισή του στην League Phase του Europa League, καθώς ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί έστειλε προσωπική επιστολή στον Μιχάλη Μπούση.

Ο κροίσος ιδιοκτήτης της Παρί Σεν Ζερμέν και πρόεδρος του European Football Clubs συνεχάρη τον ισχυρό άνδρα των Κρητικών για τη μεγάλη επιτυχία του συλλόγου, χαρακτηρίζοντας την πρώτη παρουσία του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League ως «φανταστικό επίτευγμα».

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