Ο Χρήστος Κόντης σχολίασε την κλήρωση του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα εν όψει της ιστορικής ευρωπαϊκής συνέχειας των Κρητικών.

Ο ΟΦΗ έμαθε τους οκτώ αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA και ο «αρχιτέκτονας» της ιστορικής επιτυχίας υπογράμμισε ότι η ομάδα του θα παλέψει μέχρι τέλους σε κάθε παιχνίδι, με στόχο να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι σε όλους τους αντιπάλους της.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr