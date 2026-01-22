Ο Χρήστος Κόντης στην media day του ΟΦΗ μίλησε για την νέα μεταγραφή, τον Γιώργο Κανελλόπουλο, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό ενδεχόμενο η κρητική ομάδα να προχωρήσει και σε νέα κίνηση.

Πιο συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός δήλωσε:

Για την νέα προσθήκη των Κρητικών: «Θα βοηθήσει, έχει στοιχεία και χαρακτηριστικά που θέλουμε να βάλουμε μέσα στην ομάδα. Είναι καλός με την μπάλα, έχει καλά τρεξίματα, είναι ένα σύγχρονο χαφ. Έχει αποκτήσει εμπειρίες και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι νεαρός, φιλόδοξος, νομίζω ότι καλύπτει πολλά από τα κουτάκια που θέλαμε για τη θέση αυτή».

Για τον ενδεχόμενο νέας μεταγραφής: «Έχουμε ακόμα 15 ημέρες για τη λήξη των μεταγραφών, αξιολογούμε, κοιτάζουμε, αν προκύψει κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει, θα πάμε και σε κάτι ακόμα. Ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε κάτι, ούτε έχουμε κάτι στο προσκήνιο, αλλά σε αυτές τις 15 ημέρες μπορεί να προκύψει και κάτι ακόμα. Έχουμε καλυφθεί σε κάποιες θέσεις που θέλαμε, πήραμε ένα στόπερ, πήραμε έναν επιθετικό, πήραμε ένα χαφ, και τώρα αν προκύψει κάτι καλό, αν προκύψει κάτι ενδιαφέρον, θα είμαστε εκεί».