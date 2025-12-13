Βαθιά βαθμολογική ανάσα πήρε ο ΟΦΗ κόντρα στον Πανσερραϊκό, καθώς επιβλήθηκε με 3-0 των «λιονταριών», τα οποία αντίθετα παραμένουν κολλημένα στην τελευταία θέση του πίνακα.

Ο προπονητής των Κρητικών, Χρήστος Κόντης, στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV, μετά το τέλος της αναμέτρησης, εμφανίστηκε ανακουφισμένος με το τρίποντο που κατέκτησε η ομάδα του.

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί καταφέραμε αν πάρουμε ένα δύσκολο παιχνίδι γιατί παίζαμε με μία ομάδα που και αυτή είναι χαμηλά στη βαθμολογία, παίζαμε στην έδρα μας, ήταν επιτακτική η νίκη, θέλαμε και να παίξουμε καλά και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας μετράνε οι τρεις βαθμοί.

Χαμογελάσαμε κι εμείς λίγο, τα παιδιά δουλεύουν πολύ σκληρά και νομίζω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει για να ανεβάσουμε την ομάδα πιο ψηλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των «μελανόλευκων».

Σαραγόσα: «Θέλω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη στους οπαδούς μας»

Από τη μεριά του ο τεχνικός του Πανσερραϊκού, Ζεράρ Σαραγόσα, δήλωσε: «Θέλω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη στους οπαδούς μας, στις οικογένειες μας και όσους πιστεύουν σε εμάς. Όταν χάνεις ένα παιχνίδι 3-0 ότι και να έχει συμβεί πάει να πει ότι το πλάνο πήγε στράφι

Ξεκινήσαμε πολύ καλά, αξίζαμε να σκοράρουμε το 0-1. Το ποδόσφαιρο δεν έχει με το αν αξίζεις κάτι αλλά με το να σκοράρεις. Είμαι εδώ 4 εβδομάδες, 4 παιχνίδια στα οποία η πρώτη φάση του αντιπάλου πάντα ήταν γκολ και αυτό πρέπει να αλλάξουμε

Πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο η ομάδα και όλο το κλαμπ για να βγούμε από τη δύσκολη θέση. Η ψυχολογία είναι βασικός παράγοντας, είμαστε στο τέλος της βαθμολογίας ωστόσο τα ματς που ήμουν εγώ είχαμε πάντα την πρώτη ευκαιρία στον αγώνα για να σκοράρουμε.

Παίζει ρόλο και η ποιότητα της ομάδας. Όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ποιότητα ούτως ώστε να κάνουμε τις φάσεις γκολ. Οι παίκτες μας έχουν ποιότητα ωστόσο τώρα που ήμαστε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και ψυχολογικά δεν ήμαστε στα καλύτερα μας, δυστυχώς δεν μας βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο».