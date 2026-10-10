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Την ανωτερότητα της ΑΕΚ στο ματς με τον ΟΦΗ παραδέχτηκε στις δηλώσεις του ο Χρήστος Κόντης, μετά την ήττα με 3-0 σκορ των Κρητικών στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ο τεχνικός των Κυπελλούχων Ελλάδας εμφανίστηκε απογοητευμένος για το γεγονός ότι η ομάδα του δέχτηκε τρία γκολ από στημένες φάσεις, αν και είχε δουλέψει αυτή την εβδομάδα σε αυτόν τον τομέα, χαρακτηρίζοντας δίκαιη τη νίκη των «κιτρινόμαυρων».
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