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Ο Χρήστος Κόντης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι περιμένει ένα απαιτητικό παιχνίδι από πλευράς εντάσεων και υπογράμμισε πως ο ΟΦΗ δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού του.
O Έλληνας τεχνικός μίλησε επίσης για τη βαριά με 3-0 ήττα από την ΑΕΚ στην 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η ομάδα του δεν κινδύνευσε στη Νέα Φιλαδέλφεια και δέχτηκε τρία γκολ από στατικές φάσεις.
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