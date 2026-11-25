Ο ΟΦΗ υποδέχεται την Άντερλεχτ (26/11, 22:00, Magenta Sport 5) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Europa League και αναζητεί την τρίτη νίκη του στη διοργάνωση, προκειμένου να κάνει αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Χρήστος Κόντης, στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της αναμέτρησης του, μίλησε για την αλλαγή από τις εγχώριες στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αναφέρθηκε στις απουσίες της ομάδας του και τοποθετήθηκε για τους Βέλγους και τον φίλο του Παρ Ζέτερμπεργκ.

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