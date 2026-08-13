Λίγο μετά την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του SuperCup από τον ΟΦΗ, ο «αρχιτέκτονας» της επιτυχίας Χρήστος Κόντης, έκανε τον απολογισμό του αγώνα με την ΑΕΚ και εξήρε τη δουλειά των ποδοσφαιριστών του τονίζοντας ότι οι ομάδες μεγαλώνουν μέσα από τίτλους σαν αυτόν που κέρδισαν.

Μετά τον ιστορικό θρίαμβο του ΟΦΗ και την κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, ο Χρήστος Κόντης εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την απόδοση και τον χαρακτήρα που επέδειξαν οι ποδοσφαιριστές του, τονίζοντας ότι η νίκη τούς άξιζε στο 200%.

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