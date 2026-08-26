Ο Χρήστος Κόντης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (27/8, 21:00) για τα play-offs του UEFA Europa League τονίζοντας ότι οι παίκτες του είναι πνευματικά και σωματικά έτοιμοι για να κερδίσουν και τη ρεβάνς με τους Βούλγαρους.

Ο έμπειρος τεχνικός, τόνισε ότι ο ΟΦΗ πρέπει να παρουσιαστεί οργανωμένος, συμπαγής και έτοιμος να περιορίσει τους χώρους και τις επιθετικές προσπάθειες του αντιπάλου. Παρά το 3-0 του πρώτου αγώνα, ξεκαθάρισε ότι η ρεβάνς ξεκινά από το 0-0 και πως το αποτέλεσμα του Ηρακλείου αποτελεί πλεονέκτημα, αλλά όχι ασφάλεια πρόκρισης.

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