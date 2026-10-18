Απογοητευμένος ήταν ο Χρήστος Κόντης, μετά την ήττα του ΟΦΗ με 4-3 από την Καλαμάτα, στο ματς για την 7η αγωνιστική της Super League.

Ο τεχνικός των Κρητικών, που ανέλαβε πλήρως την ευθύνη, τόνισε ότι η ομάδα του έκανε πολλά δώρα στους αντιπάλους.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν τραγικοί, δώρα, δώρα, δώρα. Στο β’ ημίχρονο μπαίνουμε καλά, με το που βάζουμε γκολ και μπαίνουμε στο παιχνίδι, ξανά δώρο το 3-1.

Τα παιδιά προσπαθούν, 3-2, 3-3 και τρώμε αυτό το γελοίο γκολ πραγματικά, συγγνώμη η ευθύνη είναι δική μου, εγώ είμαι ο προπονητής, εγώ φταίω γι’ αυτό που παρουσιάσαμε σήμερα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια δώρα.

Είμαστε ο ΟΦΗ, πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες μας ότι σε αυτό το επίπεδο είτε παίζουν με την Καλαμάτα, είτε με τη Ρεν, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Αυτό το σημερινό είναι για μένα, είναι δικό μου, εγώ φταίω πραγματικά, παίρνω την ευθύνη αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό σήμερα, δεν έχω λόγια, τι να πω».