Έναν ΟΦΗ που θα μπορέσει να βάλει δύσκολα και να ανταγωνιστεί τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup (Σάββατο 3/1, 17:00, Mega) περιμένει να δει ο προπονητής της κρητικής ομάδας, Χρήστος Κόντης. Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του μεγάλου αγώνα στο Παγκρήτιο και υπογράμμισε πως αν κι ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί, ο ΟΦΗ έχει πολύ υψηλό κίνητρο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στη συνέντευξη Τύπου:

-Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός υπερέχει παντού και για το θέμα του κινήτρου:

«Πρώτα απ’ όλα να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στον Ζήση (σ.σ. Καραχάλιο, ο οποίος «έχασε» την Παρασκευή 2/1 τον πατέρα του), όλοι είμαστε δίπλα του. Είναι ξεκάθαρο το κίνητρο, σε τέτοια παιχνίδια το κίνητρο υπάρχει από μόνο του. Παίζουμε με τον νταμπλούχο, αυτό είναι κίνητρο, να κοιτάξουμε τον Ολυμπιακό στα… ίσια. Να βγάλουμε την ποιότητά μας, να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι και στο τέλος θα δούμε τι θα έχουμε καταφέρει. Αν σηκώσουμε το τρόπαιο, θα είναι ώθηση για τη συνέχεια της σεζόν».

-Για το πόσο διαφορετικό αναμένουν τον αντίπαλο σε σχέση με τον Μάιο:

«Ξέρω καλά τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός γνωρίζει και εμάς. Εκπλήξεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Το διαφορετικό είναι ότι μπορεί το ματς να επεκταθεί των 90 λεπτών, έτσι μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση στις τακτικές. Στο γήπεδο μέσα τακτικά ο ένας ξέρει τον άλλον, δεν είναι κάτι που μπορεί να μας προβληματίσει αυτή την στιγμή».

-Για τον Ισέκα και τον Πούγγουρα:

«Προπονούνται μαζί μας 15 ημέρες. Τον έναν τον ξέρω καλά από την προηγούμενη θητεία, ο Ισέκα γνωρίζει τον ΟΦΗ. Θα βοηθήσουν, υπολογίζουμε τους δύο παίκτες, όπως όλους τους άλλους».

-Για τους φιλάθλους:

«Είναι κάτι το φυσιολογικό, θέλουμε τον κόσμο και των δύο ομάδων στα γήπεδα. Να καταλάβουμε ως Έλληνες ότι αυτό είναι το σωστό. Θεωρώ ότι έτσι θα πάμε μπροστά, θα νιώσουμε και εμείς κάπως διαφορετικά. Πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, η βία δεν έχει χώρο στον αθλητισμό. Πηγαίνουμε τα παιδιά μας στα κολυμβητήρια και τα γήπεδα για να γνωρίσουν τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός ενώνει και ας είναι αυτό το παιχνίδι η αρχή».

-Για την τακτική προσέγγιση σε σχέση με την ΑΕΚ:

«Σίγουρα αυτό που θα είναι το ίδιο θα είναι η νοοτροπία, ότι είμαστε ανταγωνιστικοί, ότι έχουμε θάρρος, ότι βγήκαμε μπροστά. Βλέπω μία ομάδα το τελευταίο 15νθημερο που βελτιώνεται. Τον τελευταίο καιρό έχουμε παίξει πολύ δύσκολα παιχνίδια, αυτά σου δίνουν μεγαλύτερη αξία. Θέλουμε να βγάλουμε κάτι πολύ καλό, να μην μείνουμε μόνο στον αγώνα, αλλά να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που θα μας δώσει το τρόπαιο».

Απ’ την πλευρά του ο αρχηγός του ΟΦΗ, Βασίλης Λαμπρόπουλος πρόσθεσε: «Θέλω να πω συλλυπητήρια στον Ζήση, ο οποίος περνάει δύσκολα. Εγώ σαν αρχηγός και ως φίλος του είμαι δίπλα του. Σίγουρα μας δίνει έξτρα κίνητρο επειδή ξέρουμε πόσο θα ήθελε να είναι εδώ. Είναι από μόνο του αυτό σημαντικό για τον οργανισμό, από την πλευρά μου θα ήθελα να το ζήσουμε, δεν ευχαριστηθήκαμε τον τελικό και δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί, όσο θα έπρεπε. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, ξέρει τον τρόπο, γνωρίζουμε ποιον αντίπαλο έχουμε και θα δώσουμε το 100%.

Είναι ιδιαίτερο γεγονός. Παίζουμε στην έδρα μας. Super Cup έχει να γίνει τόσα χρόνια. Μας δίνει ένα έξτρα κίνητρο το ότι είμαστε εδώ. Tο… ωραίο του τελικού είναι ότι θα γίνει με κόσμο και των δύο ομάδων, μας προσφέρει ένα έξτρα κίνητρο το ότι είμαστε στην Κρήτη».