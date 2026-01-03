Ο ΟΦΗ ηττήθηκε με 3-0 από τον Ολυμπιακό στην παράταση στον τελικό του Betsson Super Cup. Ο Χρήστος Κόντης μετά το ματς τόνισε ότι η ομάδα του ήταν ανταγωνιστική και ότι υπάρχει απογοήτευση.

«Σίγουρα απογοήτευση. Ήμασταν πάλι πολύ ανταγωνιστικοί και είχαμε ευκαιρίες. Είχαμε μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο μέρος για να προηγηθούμε και θα μπορούσαμε να ισοφαρίσουμε στη φάση του Ισέκα που δεν πάσαρε στον Θεοδοσουλάκη. Ήμασταν μέχρι ένα σημείο ανταγωνιστικοί.

Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά. Ήταν ένα τρόπαιο που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε και πρέπει να δούμε την επόμενη ημέρα. Στο ποδόσφαιρο δεν αρκεί η εμφάνιση. Το αποτέλεσμα μετράει για τις ομάδες και τον κόσμο. Πρέπει να βελτιωθούμε και να μειώσουμε τα λάθη μας. Να γίνουμε καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια», είπε ο Χρήστος Κόντης.