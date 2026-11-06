Λίγο μετά την εκτός έδρας νίκη του ΟΦΗ με 2-0 επί της Χάποελ Μπερ Σεβά, ο Χρήστος Κόντης μοίρασε συγχαρητήρια στην ομάδα του στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι.

Ο προπονητής του ΟΦΗ έκανε τον απολογισμό της αναμέτρησης με τους Ισραηλινούς, σημειώνοντας ότι οι παίκτες του έκαναν περήφανους τους φίλους του ΟΦΗ, που ταξίδεψαν για να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας. Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η ομάδα του ήταν απόλυτα συγκεντρωμένη και μέσα στο πλάνο, πριν αναφέρει ότι θα μπορούσε να κερδίσει με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr