Σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία είχε ο Χρήστος Κόντης, μετά τον πρώτο αγώνα (1-1) του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο τεχνικός των Κρητικών έκανε λόγο για «τρελές αποφάσεις» του διαιτητικού τρίο, αναφέροντας με νόημα ότι «είναι καιρός να σεβαστούμε λίγο το άθλημα».

Αναλυτικώς οι δηλώσεις του:

«Ήρθαμε εδώ να παίξουμε ένα παιχνίδι, αγωνιστήκαμε στην έδρα μας, είχαμε 10.000 κόσμο που δημιούργησε μία καταπληκτική ατμόσφαιρα, αλλά δεν μπορούσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο.

Αυτά που είδα σήμερα, δεν τα έχω ξαναδεί. Ένιωθα ότι ήταν εκτός έδρας ματς, ότι παίζω κάπου αλλού. Πραγματικά το λέω, γιατί δεν μιλάω ούτε για διαιτησίες ούτε για τίποτα, αλλά είναι καιρός να σεβαστούμε λίγο το άθλημα.

Και οι δύο ομάδες θέλουν πάρα πολύ να πάνε στον τελικό. Και εμείς, και αυτοί. Υπάρχει και ένταση, υπάρχουν και νεύρα. Να αφήσουμε να παιχτεί ένα παιχνίδι. Βγαίνει κόρνερ και δίνουν άουτ. Υπήρχαν αποφάσεις τρελές. Πραγματικά τρελές αποφάσεις. Κάρτες τρελές. Τελοσπάντων.

Να πω για το παιχνίδι; Φάγαμε ένα γκολ λόγω αέρα. Άλλαξε η πορεία της μπάλας και δεν μπόρεσε να τη διώξει ο Ισέκα. Ένα ματς όπου ο αντίπαλος ήρθε και προσαρμόστηκε στο δικό μας το παιχνίδι.

Άλλαξε τον σχηματισμό του για να μας αντιμετωπίσει. Θέλαμε πάρα πολύ τη νίκη και να μπορέσουμε να έχουμε σκορ πρόκρισης. Δεν τα καταφέραμε σήμερα, αλλά θα κρατήσουμε αυτά που κάναμε καλά σήμερα και θα πάμε την άλλη εβδομάδα στη Λιβαδειά για να πάρουμε την πρόκριση.

Η αναμέτρηση στη Λιβαδειά θα είναι τελικός πριν τον τελικό. Είναι τεράστιο κίνητρο για όλους εμάς, για τους παίκτες, για την ομάδα, ώστε να βρεθούμε back-to-back στον τελικό. Το θέλουμε παρά πολύ, οι παίκτες μου το πιστεύουν, υπάρχουν η διάθεση και το κίνητρο. Θα πάμε εκεί για να κατορθώσουμε να προκριθούμε».