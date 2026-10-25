Ο ΟΦΗ αναδείχθηκε νικητής στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, επικρατώντας την Κυριακή με 2-1 σκορ του «δικεφάλου» του Βορρά στο Παγκρήτιο, για την 8η αγωνιστική της Super League.

Σε ακόμη ένα ματς οι Θεσσαλονικείς έδωσαν δικαιώματα με την απόδοσή τους και μολονότι απέναντι στον Ηρακλή δεν το πλήρωσαν, αυτό συνέβη κόντρα στους Κρητικούς, που έχουν αποδείξει ότι δεν… αστειεύονται.

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