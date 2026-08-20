Η μεγάλη επιστροφή του ΟΦΗ στην Ευρώπη είναι γεγονός, με την ομάδα του Ηρακλείου να υποδέχεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο.

Στο πρώτο παιχνίδι του με τους Κυπελλούχους Βουλγαρίας, για τα playoffs του Europa League το συγκρότημα του Χρήστου Κόντη φιλοδοξεί να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στη League Phase της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

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