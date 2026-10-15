Ο ΟΦΗ πάλεψε στη Γαλλία, προηγήθηκε, αλλά στο τέλος έφυγε χωρίς βαθμούς από το ματς με τη Ρεν, καθώς οι γηπεδούχοι επικράτησαν με σκορ 2-1 στο ματς για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Φούντας στο 10ο λεπτό άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Χρήστου Κόντη, με τους Γάλλους να ισοφαρίζουν στο 76’ με τον Ναγκιντά και πήραν τη νίκη στο 90’ με τον Αΐτ Μπουντλάλ.

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