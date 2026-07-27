Ο Έντι Σαλσίδο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της μεταγραφικής αγοράς, μετά την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε με τη φανέλα του ΟΦΗ στο Πρωτάθλημα και στην πορεία του ΟΦΗ μέχρι την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο 24χρονος επιθετικός, ο οποίος ολοκλήρωσε τη χρονιά με 13 γκολ και τρεις ασίστ, βρίσκεται πλέον ελεύθερος και συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες του εξωτερικού.

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