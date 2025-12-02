Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα (3/12, 17:30, COSMOTE SPORT 1 HD) με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την 23μελή αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Αποστολάκης, Νέιρα (θεραπεία), Βούκοτιτς (έβγαλε μέρος της προπόνησης), Σανελάτο (μέρος της προπόνησης), Καλαφάτης, Κοντεκάς, Χνάρης και Λαγουδάκης.

Στην 23μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Λιουις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Καραχάλιος, Μπαϊνοβιτς, Ανδρούτσος, Σιτμαλίδης, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ράκονιατς, Σαλσέδο.