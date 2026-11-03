Η UEFA όρισε τον Λετονό διεθνή διαιτητή, Έντγκαρς Μάιτσεφς, για να διευθύνει το παιχνίδι της Πέμπτης στο Βουκουρέστι μεταξύ του ΟΦΗ και της Χάποελ Μπερ Σεβά (05/11, 22:00, Magenta Sport 5), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο 34χρονος ρέφερι, της πρώτης κατηγορίας στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Μάρτινς Σβιπστς και Ντένις Σεβτσένκο, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Αλεξάντρς Ανουφρίγιεφς, ενώ στο VAR θα είναι ο Κροάτης Μάριο Ζέμπετς και βοηθός του ο Λεντονός Κρίσταπς Ράτνιεκς.

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