Η UEFA όρισε τον Ουκρανό διεθνή διαιτητή, Ολεκσέι Ντερεβίνσκι, για να διευθύνει το παιχνίδι της Πέμπτης στο Ηράκλειο μεταξύ του ΟΦΗ και της Λεβερκούζεν (22/10, 19:45), για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο 39χρονος ρέφερι, της πρώτης κατηγορίας στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Ολεκσέι Μιρόνοφ και Σβιτλάνα Γκρούσκο, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ντένις Σούρμαν.

Στο VAR θα βρίσκονται ο Ελβετός, Λούκας Φέντριχ, με βοηθό τον Ουκρανό, Κλιμ Ζάμπροντα.