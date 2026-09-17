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Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία επικρατώντας 2-0 της Χόφενχαϊμ και έδωσε τεράστια ώθηση στην Ελλάδα σε ότι αφορά την ειδική βαθμολογία της UEFA. Μαζί με τη νίκη του Ολυμπιακού με ανατροπή επί της πολωνικής Γιαγκελόνια, η Ελλάδα παρέμεινε μεν στην 12η θέση, ωστόσο έφτασε τους 45.012 βαθμούς!
Πλέον, η 10η Τσεχία και η 11η Πολωνία απέχουν μόλις 113 βαθμούς.
Η κατάκτηση της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA θα έφερνε σημαντικές αλλαγές στα ευρωπαϊκά εισιτήρια του ελληνικού ποδοσφαίρου για τη σεζόν 2027/28. Ο πρωταθλητής εξασφαλίζει απευθείας θέση στη League Phase του Champions League, αποφεύγοντας τη διαδικασία των προκριματικών, ενώ Κυπελλούχος μπαίνει στα playoffs του Europa League, ενώ ο δεύτερος του πρωταθλήματος οδηγείται στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, μέσω του μονοπατιού μη πρωταθλητών. Παράλληλα, ο τρίτος της βαθμολογίας παίρνει θέση στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.
Η βαθμολογία της UEFA
- Τουρκία 49.675 – 4/5 ομάδες
- Τσεχία 45.125 – 4/5 ομάδες
- Πολωνία 45.125 – 2/5 ομάδες
- Ελλάδα 45.012 – 4/5 ομάδες
- Νορβηγία 38.612 – 4/5 ομάδες
- Δανία 38.306 – 4/4 ομάδες