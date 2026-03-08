Ένα ιδιαίτερα «καυτό» μεταγραφικό καλοκαίρι φαίνεται πως περιμένει τον Έντι Σαλσίδο. Ο 24χρονος επιθετικός του ΟΦΗ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν και οι εμφανίσεις του όχι μόνο έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τις μετοχές του, αλλά έχουν ήδη αρχίσει να κινητοποιούν ομάδες τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό.

Στο Ηράκλειο η φημολογία γύρω από το όνομά του είναι έντονη τις τελευταίες εβδομάδες. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως αρκετές μεγάλες ελληνικές ομάδες παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, με τον Παναθηναϊκό να είναι από εκείνους που έχουν ήδη «κυκλώσει» τον Κολομβιανό φορ ενόψει της επόμενης σεζόν…