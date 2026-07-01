Τη λύση της συνεργασίας του με τον Έντι Σαλσίδο ανακοίνωσε ο ΟΦΗ. Ο 24χρονος επιθετικός αποχωρεί από την ομάδα της Κρήτης μετά από δύο χρόνια παρουσίας στα οποία κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας και αγωνίστηκε σε ακόμα ένα τελικό.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Eddie Salcedo. Με συνέπεια κι έφεση στο σκοράρισμα, αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην επιθετική γραμμή της ομάδας μας, ολοκληρώνοντας τη σεζόν στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ του ΟΦΗ.

Ο 24χρονος επιθετικός, στα δυο χρόνια που αγωνίστηκε με τον ΟΦΗ, στέφθηκε κυπελλούχος Ελλάδας τη σεζόν 2025-26, ενώ έδωσε το ‘παρών τόσο στον περυσινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όσο και στο Super Cup. Συνολικά κατέγραψε 67 συμμετοχές με την φανέλα του ΟΦΗ, σκοράροντας 19 φορές.

Eddie, σ’ ευχαριστούμε για τη σημαντική προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο βήμα της καριέρας σου».