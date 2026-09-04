Την ανανέωση των συμβολαίων του Κωνσταντίνου Λαγουδάκη και του Μάνου Χνάρη έως το 2029 ανακοίνωσε ο ΟΦΗ.

Οι δύο 18χρονοι ποδοσφαιριστές προέρχονται από τις ακαδημίες της κρητικής ομάδας και αποτελούν επένδυση για το μέλλον. Ο Λαγουδάκης αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και την περασμένη σεζόν είχε 22 συμμετοχές στη Super League K19, ενώ ο Χνάρης είναι χαφ με 17 εμφανίσεις με ένα γκολ στο αντίστοιχο πρωτάθλημα.

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