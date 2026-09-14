Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται για μια ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά απέναντι στη Χόφενχαϊμ, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 19:45, στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η κινητοποίηση στις τάξεις των φιλάθλων της ομάδας είναι μεγάλη, με τα εισιτήρια να γίνονται ανάρπαστα. Περισσότεροι από 12.000 φίλαθλοι έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στις εξέδρες του Παγκρητίου.

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