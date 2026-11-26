ΟΦΗ και Άντερλεχτ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Παγκρήτιο Στάδιο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι Κρητικοί έχουν μπροστά ακόμη μια απαιτητική δοκιμασία στην Ευρώπη και γνωρίζουν πως το διακύβευμα είναι μεγάλο. Μετά την εκτός έδρας νίκη με 2-0 απέναντι στην Χάποελ Μπερ Σέβα, το σύνολο του Χρήστου Κόντη γνωρίζει πως ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα θα τις αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες της για πρόκριση στην επόμενη φάση.

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