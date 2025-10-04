ΟΦΗ και Άρης αναμετρώνται στις 18:00 (Cosmote Sport 2) στο «Θ. Κολοκοτρώνης» το παιχνίδι ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Άρη, για την 6η αγωνιστική της Super League.

Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στην Τρίπολη, λόγω του προβλήματος με τον αγωνιστικό χώρο που υπάρχει στο Παγκρήτιο.

Η ομάδα του Ράσταβατς προέρχεται από την εντός έδρας ήττα (3-1) από την Κηφισιά, ενώ οι Θεσσαλονικείς από την εντός έδρας ισοπαλία (1-1) με τον Πανσερραϊκό, που ήταν πρώτη βαθμολογική απώλεια της ομάδας με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο.

Οι ενδεκάδες:

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος – Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης – Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Νέιρα – Αποστολάκης, Νους, Σαλσέδο

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ, Γαλανόπουλος, Μόντσου, Βοριαζίδης, Σίστο, Μορουτσάν, Μορόν

Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί: Μηνούδης, Διαμαντής

4ος: Γεωργόπουλος

VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης