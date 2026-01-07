Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στο Παγκρήτιο το παιχνίδι ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Asteras AKTOR, με το οποίο πέφτει η αυλαία των πλέι οφ του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Κρητικοί άνοιξαν το σκορ στο 36ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλεθ. Ο Ισπανός εκτέλεσε με πολλά φάλτσα, με τον Αγγελίδη να μην υπολογίζει καλά την πορεία της μπάλας, η οποία κατέληξε στα δίχτυα.

Στο 40ο λεπτό οι Αρκάδες έμειναν με 10 παίκτες, καθώς ο Γιαμπλόνσκι αντίκρισε δεύτερη κίτρινη για φάουλ στον Νους, παίρνοντας πρόωρα τον δρόμο προς τα αποδυτήρια.

ΟΦΗ-Asteras AKTOR 1-0

Γκολ: 36′ Γκονζάλεθ (ΟΦΗ)

Κίτρινες: Γιαμπλόνσκι (Asteras AKTOR)

Κόκκινες: 40′ Γιαμπλόνσκι (Asteras AKTOR)

Δοκάρια:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλεθ, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Πούγγουρας, Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Σενγκέλια, Νους, Ισέκα.

Asteras AKTOR (Κρις Κόλμαν): Αγγελίδης, Φερνάντεθ, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Μούμο, Γιαμπλόνσκι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Γιοακίνι, Μακέντα.

Διαιτητής: Παπαδόπουλος Βοηθοί: Στεφανής, Βαλιώτης Τέταρτος: Κάτοικος VAR: Ευαγγέλου, AVAR: Κουκουλάς.