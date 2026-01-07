Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στο Παγκρήτιο το παιχνίδι ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Asteras AKTOR, με το οποίο πέφτει η αυλαία των πλέι οφ του Κυπέλλου Ελλάδας.
Οι Κρητικοί άνοιξαν το σκορ στο 36ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλεθ. Ο Ισπανός εκτέλεσε με πολλά φάλτσα, με τον Αγγελίδη να μην υπολογίζει καλά την πορεία της μπάλας, η οποία κατέληξε στα δίχτυα.
Στο 40ο λεπτό οι Αρκάδες έμειναν με 10 παίκτες, καθώς ο Γιαμπλόνσκι αντίκρισε δεύτερη κίτρινη για φάουλ στον Νους, παίρνοντας πρόωρα τον δρόμο προς τα αποδυτήρια.
ΟΦΗ-Asteras AKTOR 1-0
Γκολ: 36′ Γκονζάλεθ (ΟΦΗ)
Κίτρινες: Γιαμπλόνσκι (Asteras AKTOR)
Κόκκινες: 40′ Γιαμπλόνσκι (Asteras AKTOR)
Δοκάρια:
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλεθ, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Πούγγουρας, Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Σενγκέλια, Νους, Ισέκα.
Asteras AKTOR (Κρις Κόλμαν): Αγγελίδης, Φερνάντεθ, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Μούμο, Γιαμπλόνσκι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Γιοακίνι, Μακέντα.
Διαιτητής: Παπαδόπουλος Βοηθοί: Στεφανής, Βαλιώτης Τέταρτος: Κάτοικος VAR: Ευαγγέλου, AVAR: Κουκουλάς.
Τα αποτελέσματα των πλέι οφ:
Τρίτη 6/1
Άρης-Παναιτωλικός 2-0 (30′ Μορόν, 44′ Ράτσιτς)
Βόλος ΝΠΣ-Κηφισιά 0-1 (81′ Αμανί)
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-1 (5-4 στα πέναλτι) (51′ Μπακού, 54′ Ζίβκοβιτς)
Τετάρτη 7/1
17:00 ΟΦΗ-Αστέρας Aktor COSMOTE SPORT 1 HD
Προημιτελικοί (13-15/1)
Στη φάση των «8», τα ζευγάρια που θα προκύψουν είναι:
1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός-Κηφισιά
3ος προημιτελικός: ΑΕΚ-νικητής ΟΦΗ/Αστέρας Τρίπολης
4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός-Άρης