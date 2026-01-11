ΟΦΗ και Αστέρας Τρίπολης, λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση για το Κύπελλο, αναμετρώνται εκ νέου αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στο ίδιο γήπεδο, αλλά αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα.

Οι Κρητικοί απέκτησαν ψυχολογικό προβάδισμα, χάρη στη νίκη-πρόκριση με 2-0, ωστόσο οι Αρκάδες θα προσπαθήσουν να φύγουν με το τρίποντο από το Παγκρήτιο για να πάρουν «εκδίκηση».

Κι οι δυο ομάδες, πάντως, χρειάζονται τους βαθμούς για να απομακρυνθούν από την τελευταία δυάδα της κατάταξης, αν κι εκείνη του Χρήστου Κόντη ίσως σκέφτεται την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την οκτάδα του Κυπέλλου.

Ο Νους με πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο ίδιος από τον Παπαδόπουλο, άνοιξε το σκορ στο 27ο λεπτό για τους «μελανόλευκους» στο Ηράκλειο, ενώ ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματα του ΟΦΗ στο 44΄.

ΟΦΗ-Asteras Aktor 2-0

Γκολ: 27′ πεν., 44′ Νους (ΟΦΗ)

Κίτρινες: Παπαδόπουλος (Asteras Aktor), Τριανταφυλλόπουλος (Asteras Aktor)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Σενγκέλια, Νους, Σαλσίδο

Asteras Aktor: Παπαδόπουλος, Φερνάντες, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσιτς, Πομόνης, Μπαρτόλο, Μούμο, Αλάγκμπε, Κετού, Κάλτσας, Μακέντα