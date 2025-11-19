Μία ευχάριστη είδηση περίμενε τον Χρήστο Κόντη στην προπόνηση του ΟΦΗ. Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ προπονήθηκε κανονικά, στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο, κάτι που σημαίνει πως ο τεχνικός της ομάδας της Κρήτης, υπολογίζει στον Ισπανό δεξιό μπακ εν όψει του αγώνα της Δευτέρας (24/11) με την ΑΕΛ.

Η προπόνηση, σε μέρος της οποίας συμμετείχε ο Ταξιάρχης Φούντας, περιελάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι, ενώ επέστρεψαν στη διάθεση του Χρήστου Κόντη οι διεθνείς, Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης και Κωστούλας.

Η επόμενη προπόνηση του ΟΦΗ έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (20/11), στις 11:00.