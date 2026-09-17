Ο ΟΦΗ γράφει τη μεγαλύτερη σελίδα στην ιστορία του! Φιλοξενεί τη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο στην πρεμιέρα του League Phase του Europa League και φιλοδοξεί να ξεκινήσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι με το δεξί.

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τους Κρητικούς! Ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την πρώτη ενδεκάδα της ομάδας στην δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση για το ιστορικό παιχνίδι με τους Γερμανούς.

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