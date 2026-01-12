Ο ΟΦΗ θα παραταχθεί την Κυριακή (18/1, 19:00) στην Τούμπα, για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League, χωρίς τον Θανάση Ανδρούτσο. Ο 28χρονος μέσος δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο ματς με τον Asteras AKTOR και έτσι έφτασε το όριο.

Έτσι, θα έπρεπε να απουσιάσει σε ένα από τα τέσσερα επόμενα ματς των Κρητικών στο πρωτάθλημα, τα οποία είναι κατά σειρά με ΠΑΟΚ (εκτός), Παναιτωλικό (εντός), Ατρόμητο (εκτός) και Λεβαδειακό (εντός).

Όπως αποφασίστηκε θα εκτίσει την ποινή της μίας αγωνιστικής στο ματς απέναντι στον «δικέφαλο του Βορρά».