Με δύο απουσίες θα παραταχθεί ο ΟΦΗ στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» (21/12, 21:00, Cosmote Sport 1), στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Super League.

O τεχνικός της ομάδας, Χρήστος Κόντης, απέκλεισε από την αποστολή για την Αθήνα τον τιμωρημένο Χατζηθεοδωρίδη και τον τραυματία Θεοδοσουλάκη, ο οποίος έκανε θεραπεία.

Οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ ολοκλήρωσαν με πρωινή προπόνηση στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο την προετοιμασία τους για το ματς με τον «Δικέφαλο» και στη συνέχεια ο Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή, από την οποία αποκλείστηκαν ακόμη οι νεοαποκτηθέντες Ισέκα και Πούγγουρας, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι από τις αρχές του 2026, και οι Καλαφάτης, Κοντεκάς, Λαγουδάκης, Σιτμαλίδης και Χνάρης.

Την αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με την ΑΕΚ συγκροτούν 23 παίκτες, οι Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μπόρχα Γκονθάλεθ, Μαρινάκης, Λιούις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Βούκοτιτς, Νέιρα, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Σαλσέδο, Ράκονιατς.