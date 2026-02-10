Με 300 φίλους στο πλευρό του θα παραταχθεί ο ΟΦΗ στη ρεβάνς με τον Λεβαδειακό (11/2, 17:00, COSMOTE SPORT 2 HD) για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας

Αρχικά οι γηπεδούχοι είχαν παραχωρήσει 150 εισιτήρια, ωστόσο μετά από νέο αίτημα της κρητικής ομάδας ο αριθμός διπλασιάστηκε.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ με ανακοίνωση που εξέδωσε, ξεκαθάρισε πως, έπειτα από απόφαση της αστυνομίας, δεν θα επιτραπεί σε φιλάθλους χωρίς εισιτήριο να προσεγγίσουν το Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενημερώνει ότι, έπειτα από απόφαση της αστυνομίας, δεν θα επιτραπεί σε φιλάθλους χωρίς εισιτήριο να προσεγγίσουν το Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς για τον αγώνα κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ Λεβαδειακού και ΟΦΗ.

Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να σεβαστούν την απόφαση της αστυνομίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης».